Зампредседателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко пожелал молодежи ценить свой возраст

20:13, 27 июня 2021, ПАИ

Псковичи продолжают принимать поздравления с Днем молодежи. Жителей города и области поздравил зампредседателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, сообщает газета «Льновод».

«Ребята, поздравляю вас с вашим днём! Цените свой возраст, не уставайте учиться новому и стремиться к изменениям, будьте энергичными и неугомонными, не стойте на месте, ищите свой путь, ведь от этого будет зависеть, какими вы будете за пределами возраста 35+!», - считает депутат.

