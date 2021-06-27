Жителей деревни Переслегино администрация благодарит за участие в ликвидации последствий стихии

19:42, 27 июня 2021, ПАИ

Администрация сельского поселения «Переслегинская волость» благодарит неравнодушных жителей деревни Переслегино, которые до сих пор помогают убирать поваленные деревья и ветки с пешеходных тропинок и дорог, сообщает газета «Наш путь».

«Наши жители - молодцы! Не считаясь со своим личным временем, сегодня мы все вместе вышли на субботник. Спасибо огромное всем, кто принял в нем участие. Только вместе, сообща мы справимся с такими ужасными последствиями стихии», - обратилась к жителям Ольга Васягина, глава волости, пишет издание.



Также отдельные слова благодарности она выразила ИП Сидорову В.В., КФХ Михайлову М.В, а также Александру Нечаеву и Матвею Романову, семье Васильевых и «всем тем, кто продолжает помогать в расчистке завалов в населенных пунктах».



