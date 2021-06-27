Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Жителей деревни Переслегино администрация благодарит за участие в ликвидации последствий стихии

Администрация сельского поселения «Переслегинская волость» благодарит неравнодушных жителей деревни Переслегино, которые до сих пор помогают убирать поваленные деревья и ветки с пешеходных тропинок и дорог, сообщает газета «Наш путь».

«Наши жители - молодцы! Не считаясь со своим личным временем, сегодня мы все вместе вышли на субботник. Спасибо огромное всем, кто принял в нем участие. Только вместе, сообща мы справимся с такими ужасными последствиями стихии», - обратилась к жителям Ольга Васягина, глава волости, пишет издание.

Также отдельные слова благодарности она выразила  ИП Сидорову В.В., КФХ Михайлову М.В, а также Александру Нечаеву и Матвею Романову, семье Васильевых и «всем тем, кто продолжает помогать в расчистке завалов в населенных пунктах».


 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Проголосовать >>>

27 июня 2021

Жителей деревни Переслегино администрация благодарит за участие в ликвидации последствий стихии

25 июня 2021

Псковская молодёжь собирает идеи для нацпроектов
24 июня 2021

Михаил Ведерников рассказал о новых задачах депутатов
24 июня 2021

Партийный список «Единой России» на выборах в Псковское областное Собрание возглавят Ведерников, Турчак и Котов
24 июня 2021

Александр Козловский рассказал об особенностях агитации в период пандемии
20 июня 2021

Дмитрий Шахов выступил на совещании с руководителями партий накануне выборов
18 июня 2021

Обязательная агитация и вакцинация — очередной выпуск «Псковского телеграма»
18 июня 2021

Очередной выпуск проекта «Псковский телеграм» выйдет в эфир в 18 часов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...