В Новоржевском районе в пруд вернули потерявшийся выводок утят

22:19, 27 июня 2021, ПАИ

Спасательная операция по возвращению утят в пруд завершилась удачно, сообщает газета «Земля Новоржевская». Каким-то образом уже подросший выводок утят из Дубровского пруда оказался в одном из частных огородов.

«Мама-утка куда-то пропала, в птенцы-подростки заблудились. Притаившись под забором, они не знали, куда бежать. Пришлось их отловить и в коробке отнести к месту обитания. Возможно, они путешествуют по суше уже не первый день, так как сразу начали активно плавать и нырять в водоёме», – пишет издание.

Журналисты газеты отмечают, что на пруду каждую весну приют находят несколько утиных семей, и сейчас можно увидеть выводки самого разного возраста: есть совсем маленькие и пушистые. Тогда как спасённые от местных кошек, коих в округе множество, по сравнению с другими выглядят заметно крупнее.