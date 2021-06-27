ФОТОФАКТ: Часовня на Ильинском источнике в Марьинской волости

22:51, 27 июня 2021, ПАИ

На Ильинском источнике в Марьинской волости недавно построена часовня, сообщает газета «Струги». Поставлена она над местом выхода воды из-под земли.

«Относится к Свято-Троицкому Творожковскому женскому монастырю. Установлена деревянная лестница к часовне и к святому камню. Камень полностью зачищен от мха. Место это очень красивое! Стоит обязательно там побывать», – сообщает издание.