Администрация Пыталовского района пожелала молодёжи прекрасных друзей
Администрация Пыталовского района поздравила молодёжь с праздником, пожелав юношам и девушкам район прекрасных друзей и удачи, сообщает газета «Наша жизнь».
«День молодёжи – самый замечательный праздник. Сколько новых открытий и достижений у вас впереди! Примите искренние поздравления и пожелания всего наилучшего в этот день. Пусть надежда, вера и любовь всегда сопутствуют вам. Пусть нотки грусти никогда не прокрадутся в ваши души. Веселитесь, радуйтесь, ведь вы молоды. Будьте всегда энергичными и уверенными в себе. Желаем вам в жизни прекрасных друзей. Пусть никогда не тревожат печали, а только удача ждёт впереди. Будьте оптимистами по жизни», – пожелали представители администрации, пишет издание.
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