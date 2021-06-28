Российские букмекеры отмечают профессиональный праздник 28 июня

07:43, 28 июня 2021, ПАИ

День российского букмекера отмечается 28 июня, пишет calend.ru.

Профессиональные спорщики занимаются заключением пари на деньги с заранее оговоренными вероятностями, которые определяются коэффициентами (котировками), а также выплатой выигрышей. Букмекеры могут принимать пари на спортивные и культурные события, политику, погоду, и любые другие вещи, о которых можно поспорить.

Родиной букмекерского дела считают Великобританию. Эта страна и сегодня находится на первом месте в мире по количеству букмекерских контор и людей, которые делают ставки.

В России тотализаторы появились в дореволюционное время, но в советские времена легальным был только государственный «Спортпрогноз». Первые букмекерские конторы появились после распада СССР. Они функционировали в виде пунктов приема ставок с кассиром, принимающего ставки с 12-13 часов до 21:00. Со временем спектр услуг букмекерских контор расширился, теперь можно ставить и в наземных пунктах, и в интернете.

В России есть легальные букмекерские конторы, которые работают в Рунете, контролируются Роскомнадзором, а с выигрыша нужно платить налог. Также существуют нелегальные, доступ к которым блокируется.