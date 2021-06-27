Пскович победил на турнире по быстрым шахматам в рамках международного фестиваля

08:20, 28 июня 2021, ПАИ

26 и 27 июня в Псковском агротехническом колледже прошел турнир по быстрым шахматам в рамках Международного шахматного фестиваля «Псков-2021». В соревнованиях участвовали представители Псковской и Новгородской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили Псковскому агентству информации в областной Федерации шахмат.

Победителем состязаний стал пскович, действующий чемпион России в возрастной категории юноши до 15 лет Алексей Захаров. Он набрал 7,5 очка из 9 возможных. На втором месте оказался мастер ФИДЕ Наум Руденко из Псковского района, который отстал от лидера всего на половину очка. Бронзу завоевал пскович Александр Кульнёв, он уступил серебряному медалисту только по дополнительным показателям.

Награды победителям и призерам турнира вручила главный судья соревнований, спортивный судья первой категории Светлана Ханнанова.

Турнир прошел с соблюдением мер, направленных на противодействие коронавирусной инфекции. Участникам соревнований измерили температуру, все присутствующие были в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, перед каждым туром проходила дезинфекция рук.