Великолучанина оштрафовали за использование чужой банковской карты

08:51, 28 июня 2021, ПАИ

38-летнего жителя города Великие Луки оштрафовали за кражу с банковского счета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

18 августа 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в продовольственный магазин и оплатил товары на сумму 1594 рубля чужой банковской картой.

При назначении наказания учитывались смягчающие обстоятельства: у подсудимого есть малолетний ребенок, также виновный активно способствовал расследованию преступления, добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред, полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, у него имеется хроническое заболевание. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.