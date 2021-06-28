Тело погибшего мужчины извлечено из реки в Псковском районе
Тело погибшего мужчины извлечено из водоема в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
27 июня в 15:40 от дежурного отдела полиции по Псковскому району поступило сообщение на оказание помощи по извлечению мужчины из р. Великая в д. Родина Псковского района.
На место происшествия прибыла группа поисково-спасательного отряда города Пскова.
В тот же день в 16:42 группой поисково-спасательного отряда города Пскова из указанного водоема извлечено тело погибшего мужчины. Личность и обстоятельства гибели устанавливаются. Тело погибшего передано сотрудникам полиции.
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