Прокуратура выявила нарушения при вакцинации от коронавируса в Новосокольнической больнице

09:38, 28 июня 2021, ПАИ

Прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере охраны здоровья граждан в Новосокольнической межрайонной больнице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

В медицинском учреждении осуществляли вакцинацию против коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Согласно требованиям, вакцинация должна проводиться в прививочном кабинете, укомплектованном шкафом для хранения препаратов, шкафом для хранения медицинского инструментария, стерильных расходных материалов, пинцетом и ножницами.

Указанные требования больница на момент проверки на соблюдала. Прокуратура внесла в адрес главного врача медучреждения представление. Виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время выявленные нарушения закона устранены.