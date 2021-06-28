Прокуратура выявила нарушения при вакцинации от коронавируса в Новосокольнической больнице
Прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере охраны здоровья граждан в Новосокольнической межрайонной больнице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.
В медицинском учреждении осуществляли вакцинацию против коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Согласно требованиям, вакцинация должна проводиться в прививочном кабинете, укомплектованном шкафом для хранения препаратов, шкафом для хранения медицинского инструментария, стерильных расходных материалов, пинцетом и ножницами.
Указанные требования больница на момент проверки на соблюдала. Прокуратура внесла в адрес главного врача медучреждения представление. Виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время выявленные нарушения закона устранены.
Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Великолукская администрация поблагодарила граждан за помощь в устранении последствий урагана