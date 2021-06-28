80% работодателей не сокращали продолжительность рабочего дня из-за жары

10:05, 28 июня 2021, ПАИ

В жаркие дни 80% работодателей не отпускали своих подчиненных с работы пораньше, пишет ТАСС со ссылкой на hh.ru.

В минувшую неделю во многих городах России стояла жаркая погода. Более 70% россиян признались, что жаркая погода негативно сказалась на их работоспособности. Больше всего на ухудшение состояния пожаловались респонденты из Санкт-Петербурга. Меньше всего от жары страдали работники из Сибири - Омской, Новосибирской, Тюменской, Иркутской областей и Красноярского края.

Согласно опросу, 59% опрошенных работали из офиса, 22% - из дома, а 9% - совмещали и тот, и другой формат. Больше всего работодатели из научной и образовательной отрасли отпускали работников пораньше (27%), маркетинга, рекламы, PR (20%) и высшего менеджмента (15%).

58% респондентов также рассказали, что в жару на работе их спасали кондиционеры и вентиляторы, 25% отметили, что использовали плотные жалюзи или шторы. 25% работников подчеркнули, что для борьбы с жаркой погодой у них на работе не предпринималось никаких мер. Наилучшие условия в жаркую погоду были в Краснодарском крае - 78% респондентов сообщили о наличии кондиционеров и вентиляторов на рабочем месте.