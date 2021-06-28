«Титан-Полимер» показал белорусской делегации строительство первой очереди производства

10:29, 28 июня 2021, ПАИ

«Титан-Полимер» показал белорусской делегации строительство первой очереди производства — завода по изготовлению БОПЭТ-пленок. Как сообщает корреспондент ПАИ, экскурсии на строящийся объект предшествовала встреча гостей с генеральным директором псковского завода «Титан-Полимер» Германом Петрушко.

Руководитель предприятия напомнил, что группа компаний «Титан», основные объекты которой находятся в Сибири, инвестирует в Псковскую область проект по изготовлению БОПЭТ-пленок. По его словам, это первая очередь. Второй очередью станет создание производства ПЭТ-гранул. «Группа компаний «Титан» плотно работает с Белоруссией по большому спектру вопросов», - сказал он.

По словам Германа Петрушко, на объекте планируется создать более 300 рабочих мест. «Линии работают полностью в автоматическом режиме. На ключевых моментах человеческий фактор исключен», - сказал он.

Запуск производства запланирован на 4-й квартал этого года. «Сейчас идут строительные работы. Немного отстали из-за пандемии. Некий сбой произошел, особенно в строительном бизнесе. Пришлось перезаключить новый договор с новым генподрядчиком, но все вопросы решили», - отметил он.

Герман Петрушко добавил, что по новым этапам в проект планируется инвестировать 19,5-20 млрд рублей.

В заключение встречи участники делегации Белоруссии побывали на строящемся объекте, где в настоящее время идет монтаж и работают специалисты компаний, поставляющих оборудование.

«То, что здесь я видел, — это очень серьезное предприятие. Оборудование и технологии, которые здесь предлагаются, — основательные. Я говорю это как бывший строитель с 10-летним стажем. Здесь не нужен даже экспорт: в наши дни упаковка — это дефицит и на внутреннем рынке. Молодцы!» - сказал по итогам визита руководитель белорусской делегации, глава администрации свободной экономической зоны «Витебск» Михаил Скурат.