График выходных дней на 2022 год утвердили в России
Минфин, Минэкономразвития России и Российский союз промышленников и предпринимателей согласовали проект правительственного постановления о переносе выходных дней в 2022 году, пишет «Российская газета».
Проектом постановления предлагается выходные 1 и 2 января перенести на 3 и 10 мая соответственно. Также было предложено перенести день отдыха с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта.
Таким образом, на Новый год россияне отдохнут с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. А также выходными станут 23 февраля; 6-8 марта; 30 апреля - 3 мая; 7 - 10 мая; 11 - 13 июня; 4 - 6 ноября.
Предполагается, что всего в следующем году будет 28 праздничных дней.
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