Белорусский мотыль без документов пытался прорваться через границу в Пыталовском районе

11:03, 28 июня 2021, ПАИ

На российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Долосцы Пыталовского района сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили к ввозу 60 килограммов живого мотыля. Корм для рыб следовал автомобильным транспортом из Белоруссии в Санкт-Петербург.

Инспектор выяснил, что на продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество, безопасность и происхождение товара. Также на упаковках с товаром отсутствовали маркировочные этикетки.

Перемещение живого мотыля по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен протокол об административных правонарушениях и акт о возврате груза.