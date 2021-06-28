Дожди и до +26 градусов ожидается в Пскове 28 июня
28 июня в Пскове днем пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Температура воздуха составит от +24 до +26 градусов, сообщается в официальном канале Псковской области в Telegram.
В Великих Луках ожидаются кратковременные дожди, днем будет гроза. Дневная температура прогнозируется в диапазоне от +23 до +25 градусов.
В целом по области будет переменная облачность. Днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы, сообщает Псковский гидрометцентр. Будет дуть умеренный ветер северных направлений, при грозе станет порывистым. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до +21...+26 градусов.
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