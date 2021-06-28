17 псковских компаний числились должниками за газ на 1 июня

11:30, 28 июня 2021, ПАИ

На 1 июня текущего года в Пскове должниками перед предприятием «Газпром межрегионгаз Псков» числились 17 компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.