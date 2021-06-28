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Общество

17 псковских компаний числились должниками за газ на 1 июня

На 1 июня текущего года в Пскове должниками перед предприятием «Газпром межрегионгаз Псков» числились 17 компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.06.2021

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, руб.

 В том числе просроченная дебиторская задолженность, руб.

МП г. Пскова "ПТС"

394 277 717,04

325 443 143,81

МУП "ЖКХ" Островского района

91 488 748,56

87 038 858,24

МП Псковского района "Коммунальные услуги"

80 097 942,77

78 600 430,97

МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки

24 167 349,31

0

Порховское МПТСиК

39 025 897,72

37 547 090,12

МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района

37 877 783,49

37 327 885,06

МУП "Искра"

20 507 379,30

18 994 442,77

МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"

29 399 007,77

25 839 681,49

МУП "Невельские теплосети"

17 896 919,39

17 747 142,50

ООО "РайКомХоз"

18 584 966,55

18 584 966,55

МП ЖКХ Дедовичского района

19 265 899,49

18 941 478,65

Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"

7 598 075,89

7 078 877,05

МУП "Палкинская ПМК"

1 592 662,63

1 195 241,11

МУП "Локнянское ЖКХ"

989 627,32

650 000,00

ОАО "Уют"

2 228 609,90

1 831 142,62

ООО "А2 Энергия"

953 730,94

0

МП "Печорские теплосети"

107 953,70

0
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