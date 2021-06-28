17 псковских компаний числились должниками за газ на 1 июня
На 1 июня текущего года в Пскове должниками перед предприятием «Газпром межрегионгаз Псков» числились 17 компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.06.2021
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП г. Пскова "ПТС"
|
394 277 717,04
|
325 443 143,81
|
МУП "ЖКХ" Островского района
|
91 488 748,56
|
87 038 858,24
|
МП Псковского района "Коммунальные услуги"
|
80 097 942,77
|
78 600 430,97
|
МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки
|
24 167 349,31
|
0
|
Порховское МПТСиК
|
39 025 897,72
|
37 547 090,12
|
МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района
|
37 877 783,49
|
37 327 885,06
|
МУП "Искра"
|
20 507 379,30
|
18 994 442,77
|
МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"
|
29 399 007,77
|
25 839 681,49
|
МУП "Невельские теплосети"
|
17 896 919,39
|
17 747 142,50
|
ООО "РайКомХоз"
|
18 584 966,55
|
18 584 966,55
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
19 265 899,49
|
18 941 478,65
|
Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"
|
7 598 075,89
|
7 078 877,05
|
МУП "Палкинская ПМК"
|
1 592 662,63
|
1 195 241,11
|
МУП "Локнянское ЖКХ"
|
989 627,32
|
650 000,00
|
ОАО "Уют"
|
2 228 609,90
|
1 831 142,62
|
ООО "А2 Энергия"
|
953 730,94
|
0
|
МП "Печорские теплосети"
|
107 953,70
|
0
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