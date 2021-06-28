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Общество

Жителей Великолукского района поблагодарили за помощь в ликвидации последствий стихии

Фото газеты Великолукского района «Наш путь»

Жителей Великолукского района благодарят за помощь в ликвидации последствий урагана, который обрушился на юг области 25 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной газете «Наш путь».

«Наши жители - молодцы! Не считаясь со своим личным временем, мы все вместе вышли на субботник. Спасибо огромное всем, кто принял в нем участие. Только вместе, сообща мы справимся с такими ужасными последствиями стихии, - обратилась глава Переслегинской волости Ольга Васягина к жителям и всем тем, кто помогал в расчистке завалов в населенных пунктах.

Фото газеты Великолукского района «Наш путь»

Администрация Пореченской волости также выразила благодарность жителям. Глава сельского поселения Надежда Удовиченко рассказала, что люди мгновенно среагировали на проблему, дружно собрались и, не дожидаясь помощи специалистов, сами начали убирать завалы, очищая от поваленных деревьев дороги, улицы, общественные территории. «Хочется поблагодарить каждого жителя лично и всех вместе за неравнодушие, отзывчивость, инициативность, готовность прийти на выручку! Помощь, которую вы оказали администрации волости и друг другу, бесценна! Вы – настоящие герои! Спасибо вам огромное!» - отметила Надежда Удовиченко.

Фото газеты Великолукского района «Наш путь»

Оператор системы «112», помощник старшего оперативного дежурного ЕДДС Великолукского района Валентина Мишанкова обратилась с благодарностью к жителям ее родной деревни Букрово Шелковской волости. «Когда я в эти выходные пришла на работу, то в первую очередь просмотрела журнал заявок с просьбами жителей района устранить последствия урагана, — написала в редакцию газеты Валентина Мишанкова. — А из деревни Букрово не было ни одной заявки! Хотя там прошел точно такой же ураган: в самом населенном пункте буря повалила деревья, оборвала провода в районе домов № 10-15 по улице Школьной. На дороге Гороховый Бор – Букрово тоже были повалены деревья. Но местные жители не растерялись и все расчистили своими силами. Хочется сказать им спасибо!» Также Валентина Мишанкова выразила благодарность всем тем, кто с понимаем подошел к работе операторов ЕДДС и энергетиков, сообщал о проблемах в своих населенных пунктах вежливо и осознавал, с какой серьезной ситуацией столкнулся район.

«Мы, люди, не властны над природой, — обратила внимание оператор системы «112». — Природные явления сильнее человека. В эти дни все службы работали и продолжают работать на пределе сил, и большое спасибо всем тем нашим жителям, кто это понял, проявил терпение и уважение к чужому труду!»

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