Что произошло с погодой на юге Псковской области, объяснила Тала Нещадимова

12:18, 28 июня 2021, ПАИ

Что произошло с погодой на юге Псковской области 25 и 26 июня, объяснила читателям Псковского агентства информации начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Специалист уточнила, что последние недели Псковская область находилась под влиянием блокирующего антициклона, который принёс в регион жару. «Продолжительность жизни таких антициклонов - от 8 до 14 дней. В 2010 году он был очень мощным и стоял более 4 недель, но это редкость. Так вот на смену этой очень теплой воздушной массе, шла другая по показателям воздушная масса. Между ними есть и был фронтальный раздел - холодный фронт с волнами, который протянулся с севера на юг. Воздушные течения на высотах шли вдоль этого фронта, там образовывались чередующиеся тёплые и холодные участки. На холодных участках фронтов в часы максимального прогрева развилась конвекция, две мощных и больших по площади ячейки, которые шли через Псковскую область. Одна - по южным районам, другая - по северным», - пояснила Нещадимова.

В результате в Гдовском районе зафиксирован ветер в 19 метров в секунду и ливень с осадками более 30 мм за час, по Велики Лукам - ветер 23,8 метров в секунду и также ливень более 30 мм в час. При этом никаких рекордов побито не было.

«Коварство таких явлений в том, что они локальны. Если бы они прошли по лесу, это заметили бы только лесники, но они прошли по населённым пунктамм, поэтому так много людей прочувствовали последствия», - добавила Тала Нещадимова.

В Псковской области из-за урагана пострадали четыре человека, одного из них пришлось госпитализировать. Без электроснабжения осталась почти тысяча населённых пунктов. Особенно пострадали Великолукский, Бежаницкий, Куньинский, Опочецкий, Себежский, Усвятский районы и Великие Луки.