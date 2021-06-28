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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о различиях между микрофлорой и микробиомом

Фото:propionix.ru

Юлия Зотова, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказала о различиях микробиома и микрофлоры, а также о характерных свойствах основного состава микробиоты человека. 

«Понятия микрофлора, микробиота и микробиом часто используются как идентичные. Однако между ними существуют различия. Так вот, микробиота - это популяция всех микроорганизмов, существующих в симбиозе внутри нас. Она не приносит человеку вреда. А микробиом - это совокупность геномов микроорганизмов, находящихся на определенном участке организма. Основные части - это желудочно-кишечный тракт, кожа, молочные железы, дыхательная система, половые органы», - отметила Золотова. 

В организме человека находится большое количество микроорганизмов, и многие их привыкли называть микрофлорой, однако эксперт отметила, что это не одно и то же. Ранее было принято называть совокупность всех микроорганизмов, обитающих на коже и внутри человеческого организма, микрофлорой, сейчас используется более корректный термин - микробиота. 

«У каждого человека микробиом уникален и характеризуется определенным составом бактерий, вирусов, простейших и грибов. Различие микроорганизмов зависит от питания, кислотно-щелочного состояния (pH) организма, температуры и влажности окружающей среды, приёма антибактериальных и антимикотических препаратов»,- отметила эксперт.

Она также рассказала об основных частях микробиома отдельно. 

О микробиоме кишечника эксперт рассказала, что он самый крупный в нашем организме. Самые распространенные микроорганизмы это - бифидобактерии, лактобактерии, энтеробактерии и другие. Микробиом кишечника выполняет защитную, пищеварительную, иммунобиологическую и регуляторную (поглощение и выработка витаминов и микроэлементов) функции. 

«Изменения состава и количества микробиоты приводит к разным заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Это могут быть воспалительные заболевания ЖКТ, рак толстой кишки, синдром раздраженной толстой кишки», - пояснила Юлия Золотова.

Измениться он может в том числе и из-за пищевых привычек. 

На формирование микробиома кожи влияют различные факторы: место жительства человека, внешняя среда (температура, влажность воздуха, ультрафиолет), прием антибактериальных и антимикотических препаратов, косметические средства, особенности одежды. Также он зависит от возраста, пола и физиологических особенностей кожи конкретного индивида. 

И он выполняет барьерную, регенерирующую, а также поддержающую кислотно-щелочное состояние(pH) кожи функции. Дисбактериоз на поверхности кожного покрова приводит к различным заболеваниям – атопический дерматит, грибковые поражения, акне. 

«А дисбаланс микроорганизмов в любой системе или органе может быть очень опасен. Патологические отклонения, например в кишечнике или коже, вызывают нарушения метаболических и иммунных процессов в организме человека. А это может привести ко многим заболеваниям: атеросклерозу, ожирению, целиакии, сахарному диабету, воспалительным заболеваниям кишечника (язвенный колит, болезнь Крона), аутоиммунным, аллергическим заболеваниям», - добавила эксперт Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора.

 

 

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