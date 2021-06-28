В детском лагере «Березка» в Невельском районе ликвидируют последствия урагана
Ликвидация последствий урагана проходит в детском лагере «Березка» в Невельском районе, передает корреспондент Псковского агентства информации.
25 июня, в пятницу, по югу Псковской области прошел ураган. Порывами ветра, в числе прочего, были повалены деревья на территории лагеря «Березка» в Невельском районе.
В настоящее время региональная служба спасения и поисково-спасательный отряд города Великие Луки ликвидируют последствия урагана на территории лагеря.
Все поваленные деревья, которые находились на крышах и представляли опасность, были распилены и убраны в сторону.
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