Два концерта «Лавандовая ночь» пройдут в Пскове 1 августа

12:42, 28 июня 2021, ПАИ

Концерт «Лавандовая ночь» 1 августа откроет «Летние сезоны» Псковской областной филармонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Мероприятие пройдет на террасе отеля «Покровский». В этот день зрителей ждут сразу два концерта губернаторского симфонического оркестра «Лавандовая ночь». Мелодии перенесут слушателей в эпоху XVII – первой половины XVIII веков, позволят вернуться к музыке для души, содержащей в себе красоту, изысканность, гармоничность.

Арии из барочных опер прозвучат в исполнении неоднократной участницы open-air концертов в Пскове Марии Баянкиной, чьи великолепное сопрано и артистизм являются украшением любого концерта.

Среди инструментов Псковского губернаторского оркестра впервые зазвучит новый клавесин.

Художественный руководитель и автор идеи «Летних сезонов» – Николай Хондзинский. Солистка – лауреат международных конкурсов, солистка Мариинского театра Мария Баянкина.

Начало концертов в 18:00 и 21:00. Концерты пройдут с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Купить билеты можно на сайте филармонии https://philpskov.ru/.