Федеральные торговые сети приостановили работу на период локдауна в Бурятии

13:01, 28 июня 2021, ПАИ

Федеральные торговые сети приостановили работу на период тотальной самоизоляции в Бурятии, сообщается на сайте правительства Республики.

Решение властей поддержали «Эльдорадо», «Сеть Связной», «М.Видео», все магазины одежды и обуви: «Адидас», «Твое», «Глория Джинс», «Кари», «Спортмастер», «Остин», H&M, «Обувь России», «МВМ», «Юничел». Продолжат работать «Детский мир» и Wildberries, в ассортименте которых есть продукция из перечня товаров первой необходимости.

Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил благодарность тем, кто соблюдает все меры ограничений, бизнесу, который закрыл свои двери. «Это, пожалуй, главный показатель уважения и заботы о своем покупателе, ваша ответственная позиция – это самое дорогое», - отметил он.

Продолжить работу в период ограничений пожелали две торговые сети — DNS и «Ситилинк». В рамках федерального законодательства нормативно-правовая база региона не является основанием для ограничения работы федеральных сетей. На указанных объектах функционируют мобильные группы, они следят за обеспечением противоэпидемических мер.