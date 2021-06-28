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Общество

Очередь из желающих привиться от COVID-19 образовалась в «Акваполисе»

Очередь из желающих привиться от COVID-19 образовалась в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Здесь работает центр вакцинации.

Всего в Псковской области действуют 40 пунктов вакцинации. В их число входят и те, которые открыты в крупных торговых центрах: 3 — в Пскове, 1 — в Великих Луках. Привиться здесь можно в порядке живой очереди. Также с 7 июня организовали работу передвижного фельдшерско-акушерского пункта у одного из гипермаркетов стройматериалов в областной столице. При востребованности вакцинация будет организована в нем в течение недели.

Вакцинация от COVID-19 в регионе проводится всеми тремя вакцинами, которые зарегистрированы на территории России: «Гам-Ковид-Вак», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». 

Запись на вакцинацию осуществляется по номеру единой службы 122, через портал «Госуслуги», регистратуры поликлинических отделений. Прививочные пункты работают во всех муниципалитетах региона. Услуга бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.

 

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