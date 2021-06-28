Только 0,5% вакцинированных россиян заболевают коронавирусом

14:02, 28 июня 2021, ПАИ

0,5% прошедших полный курс вакцинации людей в России заболевают COVID-19. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте, ссылаясь на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

«Мы видим, что граждане активно идут на вакцинацию, чтобы защитить свое здоровье и здоровье близких людей. И российские вакцины дают такую защиту. По данным федерального регистра пациентов, COVID-19 на сегодняшний день за все время заболевания новой коронавирусной инфекцией диагностирован лишь у 0,5% граждан, ранее получивших два компонента вакцины», - сказал он.

У этой половины процента заболевание протекает в значительно более легкой форме.

Также министр здравоохранения отметил, что изменился возраст заболевших пациентов. Если в первую и вторую волну заболевали в основном лица старше 40 и 60 лет, то сейчас увеличилось количество заболевших от 26 до 40 лет.

«Чтобы защитить себя от тяжелого течения заболевания, необходимо сделать прививку. Расскажите об этом своим родным и близким и обязательно вакцинируйтесь», - добавил Ведерников.

Губернатор также отметил, что накануне в Псковскую область поступило еще 7800 доз вакцины «Спутник V».