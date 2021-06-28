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Половина пользователей сайта ПАИ не одобряют ставки на спорт. Результаты опроса

Кадр из фильма "Назад в будущее".

Сегодня букмекеры России празднуют свой профессиональный праздник. Букмекер – спорщик, он заключает пари на деньги с заранее оговоренными вероятностями, которые определяются коэффициентами, а также выплатой выигрышей. Букмекеры могут принимать пари на спортивные и культурные события, политику, погоду, и все, о чем вообще можно поспорить. В период проведения чемпионата Европы по футболу у людей этой профессии масса работы. Зрители стараются заработать деньги на предсказании результатов матча и всего, что может быть с ним связано. Конечно, у многих людей букмекерские конторы ассоциируются с надувательством и обманом. Как правило это связано с нелегальными онлайн-кинотеатрами, где при любой паузе разукрашенный мужик кричит о ставках на спорт. Интернет-мошенники тоже добавили камней в огород профессиональных спорщиков. Тем не менее, их работа легальна и, как показал наш опрос, пользуется спросом.

11% пользователей сайта Псковского агентства информации редко делают ставки. Около десяти процентов респондентов не жалуют букмекерские конторы, но с удовольствием могут заключить дружеское пари, где на кону может стоять что-то не очень серьёзное. Почти сорок процентов зрителей и читателей нашего сайта активно играют, и им нравится азарт. Все остальные к ставкам на спорт относятся негативно. Двадцать процентов участников опроса считают их опасными. В информационном пространстве можно найти массу историй с печальным исходом: люди начинают играть, теряют контроль и лишаются всего. От чего страдают не только сами игроки, но и их близкие. Двадцать семь процентов считают, что ставки вообще следует запретить.

На данный момент на легальном рынке интерактивных ставок России работает 16 официальных букмекерских контор, а количество официальных лицензий, выданных ФНС – 29. Число нелегальных БК значительно больше, и подсчитать их количество сложнее, так как работают они по лицензиям оффшорных зон или без разрешающих документов вовсе. Ставки в России делают 7,9 млн человек, или 6,5% от населения страны. 89% игроков ставят в онлайне. Средний размер ставки 1300 рублей.
​Как говорят люди спортивного мира – делать ставки нужно на ту сумму, с которой ты готов расстаться навсегда. Иначе удовольствия от игры ты не получишь. Если не уверены в своих силах, лучше просто наслаждаться соревнованиями. Если иначе – удачи вам.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто: достаточно открыть любой материал на нашем сайте, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.

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