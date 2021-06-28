Горводоканал готовится к отключению воды в Пскове 17 июля

14:13, 28 июня 2021, ПАИ

Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» готовится к отключению воды 17 июля. Об этом сообщил директор учреждения Константин Болотин в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Мы готовим сейчас всю информацию, в ближайшее время на все вопросы будем отвечать. Логистика отрабатывается, будет организован штаб», - уточнил Константин Болотин.

Напомним, подача водоснабжения в городе прекратится на сутки из-за необходимости проведения профилактических и ремонтных работ.