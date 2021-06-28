Какая погода ждет жителей Псковской области в июле

14:42, 28 июня 2021, ПАИ

В июле в Псковской области ожидается влияние атлантических теплых и влажных циклонов, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Во втором месяце лета прогнозируется осадков выше нормы. Высока также вероятность гроз с порывами ветра до 15-18 метров в секунду. Среднемесячная температура воздуха будет в пределах нормы. Месячная сумма осадков ожидается 100-140% от нормы.

Средняя температура днем составит от +21 до +26 градусов, в отдельные дни до +27...+29 градусов. Ночью от +13 до +18 градусов. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах ожидаются в пределах нормы для летнего периода. Ухудшение гидрологической обстановки в июле не прогнозируется.

На территории области в июле прогнозируется 2-4-й класс пожарной опасности (по региональной шкале). Сохраняется вероятность возникновения природных пожаров и увеличение их площади из-за нарушения правил пожарной безопасности или метеообстановки. Также сохраняется вероятность (не выше локального уровня) возникновения аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП, нарушениями в системе ЖКХ, работе дорожно-коммунальных служб, работе транспорта, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения (источник – изношенность электросетей, грозы с порывами ветра 15-18 метров в секунду).