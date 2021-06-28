Соблюдение масочного режима проверили в автобусах Пскова

15:01, 28 июня 2021, ПАИ

28 июня прошел рейд по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Участие в рейде приняли сотрудники комитета, полиция и представители средств массовой информации. В большинстве случаев граждане находились в масках или надевали их при входе проверяющих в салон автобуса. Пользователям общественного транспорта напомнили о требованиях, введенных в связи с пандемией коронавируса, и раздали памятки о профилактике опасного заболевания.

В случае нарушения пассажирами требований Роспотребнадзора и указа губернатора сотрудники полиции составляют протоколы об административном правонарушении. Злостным нарушителям грозит штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.