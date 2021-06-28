Роль Александр Невского в истории России обсудили в Псково-Печерском монастыре

15:21, 28 июня 2021, ПАИ

Роль святого благоверного князя Александр Невского в истории России обсудили в Псково-Печерском монастыре. Как сообщил пресс-секретарь Псковской епархии, монах Антоний (Воеводин), лекция, посвященная личности святого благоверного князя, состоялась в монастырском музее в субботу, 26 июня.Из-за жары и непростой эпидемиологической ситуации она была несколько сокращена, но основные темы раскрыть удалось.

- Речь шла об основных этапах жизни Александра Невского, его детстве, отрочестве, - рассказал пресс-секретарь Псковской епархии. - Мы говорили о том, какой вклад он внес в формирование русской цивилизации, какое место в его жизни занимало православие и при каких обстоятельства он пришел к вере.

Участники лекции обсудили и военные заслуги Александра Невского, вспомнили самые яркие моменты сражений, поговорили об их значимости, узнали о разных точках зрения на эти события либеральных и консервативных историков.Следующая лекция пройдет в первых числах июля — дата и время пока не определены. Посвящена она будет образам Александра Невского в художественном кино. О месте и времени проведения лекции будет сообщено дополнительно.