Обязательную вакцинацию 60% сотрудников ввели в Псковской области

15:54, 28 июня 2021, ПАИ

Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Псковской области. Соответствующее постановление 28 июня подписал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Как следует из постановления, обязательная вакцинация распространится на торговых работников, салоны красоты, массажные и спа-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, на сотрудников прачечных, химчисток, а также заведений общепита.

Привиться должны и представители клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, работники транспорта общего пользования и таксисты, работники образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов, за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти.

Вакцинироваться обязаны сотрудники досуговых центров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах; сотрудники театров, кинотеатров, концертных залов; ведущие массовых развлекательных, физкультурных, спортивных мероприятий.

Вакцинироваться обязаны государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы Псковской области, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, работники органов власти Псковской области и подведомственных им организаций.

Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям в сферах, перечисленных выше, в срок до 23 июля необходимо организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 13 августа - вторым компонентом вакцины.

Привиты должны быть не менее 60% от общей численности сотрудников.