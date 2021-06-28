Пскович Алексей Захаров победил на международном фестивале по шахматам «Псков-2021»

16:06, 28 июня 2021, ПАИ

Действующий чемпион России по шахматам в возрастной категории юноши до 15 лет, пскович Алексей Захаров, набрав 9,5 очков из 11 возможных, стал победителем турнира по блицу, который прошёл в рамках Международного шахматного Фестиваля «Псков-2021». В турнире приняли участие шахматисты из городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Новгородской и Ленинградской областей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе федерации шахмат Псковской области.

На втором месте, набрав 8,5 очков из 11 возможных, финишировал мастер ФИДЕ Наум Руденко из Псковского района. Бронзовую медаль в этом соревновании завоевал постоянный участник псковского шахматного Фестиваля Илья Соколов из Санкт-Петербурга, набрав 7,5 очков.

12 наград победителям и призерам турнира по блицу ХVII Международного шахматного Фестиваля «Псков-2021» по различным номинациям вручила главный судья соревнований, спортивный судья первой категории Светлана Ханнанова.