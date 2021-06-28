Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Пскович Алексей Захаров победил на международном фестивале по шахматам «Псков-2021»

Действующий чемпион России по шахматам в возрастной категории юноши до 15 лет, пскович Алексей Захаров, набрав 9,5 очков из 11 возможных, стал победителем турнира по блицу, который прошёл в рамках Международного шахматного Фестиваля «Псков-2021». В турнире приняли участие шахматисты из городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Новгородской и Ленинградской областей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе федерации шахмат Псковской области.

На втором месте, набрав 8,5 очков из 11 возможных, финишировал мастер ФИДЕ Наум Руденко из Псковского района. Бронзовую медаль в этом соревновании завоевал постоянный участник псковского шахматного Фестиваля Илья Соколов из Санкт-Петербурга, набрав 7,5 очков.

12 наград победителям и призерам турнира по блицу ХVII Международного шахматного Фестиваля «Псков-2021» по различным номинациям вручила главный судья соревнований, спортивный судья первой категории Светлана Ханнанова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Будите ли вы смотреть "Прямую линию с Владимиром Путиным"?
Проголосовать >>>

28 июня 2021

Сборная ПсковГУ отличилась на Чемпионате СЗФО по пляжному регби

28 июня 2021

Пскович Алексей Захаров победил на международном фестивале по шахматам «Псков-2021»
27 июня 2021

Стали известны итоги Всероссийских соревнований по гребному спорту «XX Псковская регата»
27 июня 2021

Псковская теннисистка Александра Васильева поедет на Паралимпиаду в Токио
26 июня 2021

Призёрами соревнований по летнему служебному биатлону стали псковские росгвардейцы
25 июня 2021

Голкипер Игорь Акинфеев прокомментировал игру российской сборной на Евро-2020
25 июня 2021

В Псковской области изменились правила посещения стадионов
23 июня 2021

Мухаммад Шехов поднялся в рейтинге сильнейших боксёров второго легчайшего веса

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...