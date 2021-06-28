Премьеру спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» покажут в Пскове в августе

16:09, 28 июня 2021, ПАИ

Премьера музыкального спектакля Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз!» перенесена на 20 и 27 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина.

Впервые в Пскове пройдет спектакль-кабаре в театром кафе в живом исполнении прозвучит избранная классика тюремного романса. Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, театр изменил формат спектакля. Он пройдет, как и задумывалось, в обновленном буфете театра, зрители будут сидеть за столиками, однако от напитков и закусок придется отказаться.

Российский тюремный романс XX столетия, или «блатная песня», или, если угодно, «русский шансон», в его лучших образцах оказывается настоящей сокровищницей песенной лирики. Среди создателей этих песен – Вертинский и Галич, Алешковский и Евтушенко, даже лауреат Сталинской премии Вера Инбер. Даже самые законопослушные граждане должны признать: традиция тюремной и каторжной песни в России уходит в седые годы древности, и ее трудно не признать почтенной. Смешон был бы тот сноб, который, поморщившись, отказался прослушать такой «блатняк», как «По диким степям Забайкалья».

Зрители наверняка знают эти песни, но аранжировка и подача их удивят. Кроме того, спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» – это еще и разговор об истории нашей страны, о ее радостных и горьких страницах, о сломанных судьбах и несломленных людях. Не пафосная лекция, а доверительное человеческое слово.

В спектакле заняты профессиональные музыканты: Александра Терских (вокал), Борис Федотов (фортепиано), Иван Федоров (гитара), Ярослав Погодин (ударные). Ведущий – заслуженный работник культуры Сахалинской области, артист Псковского театра драмы Андрей Кузин.

Стоимость билета стала дешевле в два раза, и составит 600 рублей. Число билетов ограничено, приобрести их можно на официальном сайте театра.