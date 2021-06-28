Один человек погиб, двое пострадали при столкновении иномарок в Псковском районе

16:58, 28 июня 2021, ПАИ

Один человек погиб, двое пострадали при столкновении иномарок в Псковском районе, передает корреспондент Псковского агентства информации.

ДТП произошло 28 июня недалеко от деревни Фомкино Псковского района (автодорога на Порхов). Столкнулись автомобили «Ауди» и «Форд».

В результате ДТП один человек погиб - водитель «Ауди». Два человека пострадали: пассажиры «Ауди» и «Форд».

После столкновения водителя автомобиля «Форд» выкинуло на обочину встречной полосы дороги. Экипаж ДПС обнаружил пострадавшего в кустах вблизи места столкновения. Благодаря бдительности сотрудника ДПС пострадавшему мужчине своевременно оказана медицинская помощь.

Спасатели АСС помогли перевезти пострадавших в кареты «скорой помощи», обесточили автомобили.

Бригада врачей скорой медицинской помощи госпитализировала всех пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

На месте аварии работают сотрудники ДПС, АСС, врачи скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего.

Также на месте происшествия работают начальник ОГИБДД ОМВД по Псковскому району и заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Шестаков Юрий Сергеевич.