Один человек погиб, двое пострадали при столкновении иномарок в Псковском районе
Один человек погиб, двое пострадали при столкновении иномарок в Псковском районе, передает корреспондент Псковского агентства информации.
ДТП произошло 28 июня недалеко от деревни Фомкино Псковского района (автодорога на Порхов). Столкнулись автомобили «Ауди» и «Форд».
В результате ДТП один человек погиб - водитель «Ауди». Два человека пострадали: пассажиры «Ауди» и «Форд».
После столкновения водителя автомобиля «Форд» выкинуло на обочину встречной полосы дороги. Экипаж ДПС обнаружил пострадавшего в кустах вблизи места столкновения. Благодаря бдительности сотрудника ДПС пострадавшему мужчине своевременно оказана медицинская помощь.
Спасатели АСС помогли перевезти пострадавших в кареты «скорой помощи», обесточили автомобили.
Бригада врачей скорой медицинской помощи госпитализировала всех пострадавших в крайне тяжелом состоянии.
На месте аварии работают сотрудники ДПС, АСС, врачи скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего.
Также на месте происшествия работают начальник ОГИБДД ОМВД по Псковскому району и заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Шестаков Юрий Сергеевич.