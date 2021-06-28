Восстановлено электроснабжение еще 484 населенных пунктов Псковской области

17:00, 28 июня 2021, ПАИ

В Псковской области 435 населенных пунктов остается без электроснабжения, пишет официальный Telegram-канал региона со ссылкой на «Россети Северо-Запад».

За 27 июня и утро 28 июня было восстановлено электроснабжение еще 484 населенных пунктов региона. Некоторые населенные пункты отключались повторно.

Больше всего технологических нарушений в Великих Луках и Великолукском районе, Невельском, Дновском, Пустошкинском и Себежском районах.

Мощный грозовой фронт с ливнями и ураганным ветром трижды прошел через южные и восточные районы области. Из-за урагана на линии электропередачи падали деревья, ломались бетонные опоры ЛЭП. Ливень размыл подъезды к линиям электропередачи, дороги перекрыты упавшими деревьями.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. Для выполнения обходов и производства ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи задействованы 157 бригад, 595 человек, 164 единицы техники. Привлечены дополнительные силы МЧС, бригады Вологодского, Новгородского, Карельского филиалов «Россети Северо-Запад». Энергетикам приходится пробираться по бездорожью, вытаскивать спецтехнику из болота, мокнуть практически круглосуточно – работы не прекращаются ни на минуту.

На сегодня все крупные населенные пункты и социально значимые объекты обеспечены электроэнергией. В Великих Луках без электроснабжения остаются отдельные дома и участки улиц. Работа по заявкам потребителей по сети 0,4 кВ продолжается до полного восстановления электроснабжения.

Сегодня по Псковской области, преимущественно по южным районам ожидаются грозы, местами ливни, при грозах кратковременное усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Возможны также повторные нарушения электроснабжения.

Заявки на восстановление электроснабжения необходимо оставлять по бесплатному круглосуточному телефону «горячей линии» 8-800-220-0-220.