Сборная ПсковГУ отличилась на Чемпионате СЗФО по пляжному регби

17:03, 28 июня 2021, ПАИ

Мужская сборная ПсковГУ заняла третье место во втором туре Чемпионата СЗФО по пляжному регби. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО - филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка), который с прошлого года является генеральным партнером Псковского регби.

Соревнования прошли 26 июня в Петрозаводске. Команда ПсковГУ, состоящая из студентов и тренеров, помимо бронзы, выполнила норматив первого взрослого разряда по дисциплине «пляжное регби».

«Готовились к турниру неделю, но с перерывами на экзамены и зачёты, так как 90% игроков - это студенты Псковского государственного университета. Задача стояла одна - стать чемпионами СЗФО! Больше всего запомнились игры с командой» Северный рубеж», самые позитивные игроки. Дальнейшие планы - развивать женское и мужское пляжное регби в Псковской области», - прокомментировал главный тренер Псковской области по регби Алексей Орешин.

Регоператор поздравил команду регбистов с этим большим достижением и пожелал дальнейших успехов и побед. «Данный спорт стал активно развиваться в нашей области, привлекая к нему все больше не только участников, но и зрителей», - отметили в компании.