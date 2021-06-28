О 23 млн привитых россиян сообщили в Минздраве

17:14, 28 июня 2021, ПАИ

В России вакцинировались уже 23 миллиона человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Во время интервью ведущий передачи Владимир Познер заявил, ссылаясь на данные вице-премьера Татьяны Голиковой, что в стране привились 20 миллионов 700 тысяч человек. При населении в 144 миллиона это составляет порядка 15%, добавил он.

«Сегодня это уже 23 миллиона», — уточнил Мурашко.

Как сообщил глава Минздрава, 0,5% вакцинированных заболели коронавирусом.

