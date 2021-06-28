Более пяти тысяч деревьев высадили в Псковской области в рамках акции «Сад памяти»

17:31, 28 июня 2021, ПАИ

В Псковской области во время проведения международной акции «Сад памяти» высажено более 5,2 тысяч деревьев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях, в общей сложности участниками стали более тысячи жителей региона.

В число высаженных деревьев вошли березы, ели, сосны, туи, рябины, клены, дубы, акации, яблони, черешни и многие другие. Высадки производились у мемориалов и братских захоронений, на общественных пространствах населенных пунктов региона.

Всего в рамках международной акции «Сад памяти» высажено 31,5 млн деревьев, что значительно превысило запланированное изначально количество. Участие в проекте приняли все регионы России, растения высаживались также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В текущем году акция «Сад памяти» обрела новые традиции. Так, к 60-летию первого полёта человека в космос деревья на юге высаживали в память о подвиге Юрия Гагарина. В Москве на территории Ботанического сада РАН имени Н. В. Цицина высажен Сад памяти учёных, приближавших Победу в Великой Отечественной войне. Память тех, кто летом 1941 года со школьной скамьи отправился на фронт защищать свободу и независимость Родины, почтили выпускники образовательных учреждений.

Историческим событием в канун Дня памяти и скорби стала акция в Бресте, которая объединила делегации России и Беларуси. Пятьдесят саженцев ели и сосны высадили на территории, прилегающей к мемориальному комплексу. Девятилетняя Маша Боярко, победительница всероссийского конкурса рисунков «Сад памяти глазами детей» из Белгородской области, посвятила свое дерево, посаженное у Брестской крепости, прадедушке, погибшему в Польше в 1945 году.

Акция организована всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы, при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и федерального агентства лесного хозяйства в рамках реализации национального проекта «Экология», а также всероссийского общества охраны природы.