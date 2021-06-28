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Происшествия

Пассажирский автобус и две легковушки столкнулись в Великих Луках

Фото с места происшествия: Газета «Великолукская правда. Новости».

Пассажирский автобус и две легковушки столкнулись в Великих Луках, передает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

ДТП произошло у дома №43/26 на проспекте Ленина (вблизи автобусной остановки напротив Драмтеатра). Столкнулись два легковых авто и пассажирский микроавтобус «ПАЗ» №9А.

Со слов участников аварии - водителей легковых авто, столкновение произошло по причине невнимательности водителя автобуса.

Водители участвующих в ДТП транспортных средств - мужчины.  В результате аварии никто из них не пострадал.

Пассажиры автобуса выведены из салона автомобиля, не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и аварийно-спасательная служба.

  • Автобус и два легковых авто столкнулись в центре Великих Лук
    Фото: ГАзета «Великолукская правда. Новости».
  • Автобус и два легковых авто столкнулись в центре Великих Лук
    Фото: ГАзета «Великолукская правда. Новости».
  • Автобус и два легковых авто столкнулись в центре Великих Лук
    Фото: ГАзета «Великолукская правда. Новости».
  • Автобус и два легковых авто столкнулись в центре Великих Лук
    Фото: ГАзета «Великолукская правда. Новости».
  • Автобус и два легковых авто столкнулись в центре Великих Лук
    Фото: ГАзета «Великолукская правда. Новости».
  • Автобус и два легковых авто столкнулись в центре Великих Лук
    Фото: ГАзета «Великолукская правда. Новости».

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