Пассажирский автобус и две легковушки столкнулись в Великих Луках
Пассажирский автобус и две легковушки столкнулись в Великих Луках, передает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».
ДТП произошло у дома №43/26 на проспекте Ленина (вблизи автобусной остановки напротив Драмтеатра). Столкнулись два легковых авто и пассажирский микроавтобус «ПАЗ» №9А.
Со слов участников аварии - водителей легковых авто, столкновение произошло по причине невнимательности водителя автобуса.
Водители участвующих в ДТП транспортных средств - мужчины. В результате аварии никто из них не пострадал.
Пассажиры автобуса выведены из салона автомобиля, не пострадали.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и аварийно-спасательная служба.
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