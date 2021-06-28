Пассажирский автобус и две легковушки столкнулись в Великих Луках

18:20, 28 июня 2021, ПАИ

Пассажирский автобус и две легковушки столкнулись в Великих Луках, передает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

ДТП произошло у дома №43/26 на проспекте Ленина (вблизи автобусной остановки напротив Драмтеатра). Столкнулись два легковых авто и пассажирский микроавтобус «ПАЗ» №9А.

Со слов участников аварии - водителей легковых авто, столкновение произошло по причине невнимательности водителя автобуса.

Водители участвующих в ДТП транспортных средств - мужчины. В результате аварии никто из них не пострадал.

Пассажиры автобуса выведены из салона автомобиля, не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и аварийно-спасательная служба.