Великолукские активисты могут посетить Госдуму

19:24, 28 июня 2021, ПАИ



Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский обсудил с великолукской молодёжью актуальные проекты. Об этом рассказал сайт регионального отделения партии.

За круглым столом собрались представители регионального Молодёжного парламента, Великолукского центра добровольчества, Юнармии, городского студенческого совета, волонтёры акции «Мы вместе», а также участники городских, региональных и всероссийских конкурсов, фестивалей и форумов.

Приветствуя ребят, Александр Козловский отметил, что молодёжь Великих Лук всегда отличалась активностью. Ребята добиваются успеха в учёбе и спорте, творчестве и общественной деятельности.

В ходе встречи юноши и девушки рассказали о своих проектах – победителях региональных и федеральных конкурсов грантов, а также поделились новыми идеями, которые требуют поддержки.

Так, победитель Всероссийского конкурса молодёжных проектов в рамках форума «Территория смыслов. Псковская область» Елена Нестерова презентовала свой проект «Познаём мир играя». На стадии подготовки к форуму Елена Нестерова заручилась поддержкой Александра Козловского.

«Мы выявили, что наиболее актуальной социальной проблемой является обучение, развитие, воспитание и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В механизме нашего проекта – инклюзивная практика. Мы поможем детям развить мелкую моторику, координацию движения и образное мышление через обучающие мастер-классы и знакомство с культурой народных игр», – рассказала Елена Нестерова. Старт проекту будет дан в ближайшее время. Планируется провести выездные обучающие мастер-классы и создать базу видеоуроков на тему поделок из крупы, а также лепки из солёного теста.

«Проводимые ранее подобные мероприятия показали свою эффективность, а также заинтересованность со стороны детей», – отметила девушка.

Александр Козловский подчеркнул, что проект Елены Нестеровой является хорошим примером решения проблем, с которыми сталкиваются дети с ОВЗ.

Об уникальном проекте «Первый исторический» рассказал его руководитель Артём Баринов, начальник штаба местного отделения Юнармии. Проект был направлен на изучение истории Первой мировой войны. Его участники успешно прошли две онлайн-викторины, а также подготовились к главному мероприятию – первому в Псковской области юнармейскому балу. На паркет вышли юнармейцы и кандидаты в ряды движения «Юнармия», к балу они готовились на протяжении нескольких месяцев.

«Бал длился четыре часа. У нас было три танцевальных отделения. Всё получилось ярко, красочно и эмоционально. Ребята в условиях временного коллектива общались без телефонов, они объединились и теперь вместе участвуют в различных мероприятиях из жизни города», – отметил Артём Баринов и в качестве примера привёл субботник по разбору завалов после урагана в Великих Луках.

Александр Козловский отметил важность проектов, растянутых во времени. «Ребята получают возможность лучше познакомиться друг с другом, сформировать новый круг общения. Такие мероприятия надо проводить чаще, привлекать новых ребят, давать им возможность проявить себя», – сказал депутат Госдумы.

На встрече присутствовали и участники мероприятий всероссийского уровня. Так, студентка Великолукского филиала ПсковГУ, активистка городского студенческого совета, призёр интеллектуальных олимпиад и викторин Елизавета Кайцова рассказала о своём участии во Всероссийском фестивале «Большая перемена» в Москве. Она поблагодарила Александра Козловского за помощь в организации поездки: девушка в числе первых из Великих Лук отправилась на этот фестиваль.

«Встречи такого уровня привлекают, заряжают энергией, ведь здесь собираются инициативные и талантливые ребята, готовые трудиться на благо своего региона и страны. Также подобные фестивали дают возможность реализовать свои проекты, а это мотивирует», – сказала Елизавета Кайцова. Девушка прошла во второй этап фестиваля «Большая перемена».

Елизавета Кайцова поинтересовалась возможностью посещения Госдумы.

«Александр Николаевич, знаю, что для ребят вы организовываете поездки в Госдуму. Я хочу связать свою жизнь с политикой. И было бы очень интересно побывать в месте, где решаются вопросы, касающиеся всей страны. Это очень мотивирует», – обратилась студентка к Александру Козловскому. В ответ парламентарий сообщил, что на сегодняшний день уже организовано более 20 поездок.

«Есть возможность посетить Госдуму, можем такую поездку организовать для великолукских ребят», – сказал он.

Далее студентка Великолукского филиала ПГУПС Екатерина Бортник поделилась впечатлениями от поездки на «Российскую студенческую весну», которая в этом году проходила в Нижнем Новгороде. Девушка впервые представляла Псковскую область на финальном этапе данного фестиваля. Она выступала в двух направлениях – «Вокал» и «Художественное слово». На встрече с депутатом Госдумы и великолукской молодёжью Екатерина прочитала стихотворение Светланы Асадовой «Две подруги», которое она представила на суд жюри в Нижнем Новгороде.

«В следующем году состоится юбилейный фестиваль «Российская студенческая весна», он будет проходить в трёх городах. Планирую принять участие», – рассказала девушка.

В продолжение встречи великолукские ребята поделились с Александром Козловским своими инициативами, а также попросили совета и помощи в их реализации. В частности, начальник отдела по молодёжной политике города, заместитель председателя Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Яна Васюцкая рассказала об идее арт-фестиваля. Социальная инициатива готовится вместе с преподавателями мобильного «Кванториума». Предполагается на одной площадке собрать представителей разных субкультур.

«Хотели бы установить временные мольберты для граффитчиков, организовать открытие площадки, на которых можно будет учиться раскрашивать одежду и танцевать», – рассказала Яна Васюцкая и отметила, что в качестве площадки для проведения арт-фестиваля рассматривают территорию «Луки-парка». По её словам, это современное пространство, оно идеально подходит под задумку авторов арт-фестиваля.

«Отличная идея. Давайте его реализовывать, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Готов помочь», – сказал Александр Козловский.

Поддержку депутата Госдумы получило и предложение заместителя руководителя СПО ВГСХА по воспитательной работе Надежды Основской о проведении единого «верёвочного курса» для студентов колледжей и отделений СПО города.

«У нас есть традиционное мероприятие – «Неделя первокурсника», в рамках которой проходит «верёвочный курс». Есть переходящий кубок, студентам очень нравится мероприятие. Предлагаем провести его для всех студентов отделения СПО и колледжей», – поделилась Надежда Основская.

Александр Козловский подчеркнул, что считает подобного рода мероприятия очень важными для студентов.

«Они полезны для ребят, объединяют. Поддерживаю и готов принимать участие в их реализации. Необходимо продумать детали, скоординировать действия», – добавил он.

В завершение Александр Козловский вручил участникам встречи благодарственные письма и пожелал им найти свою нишу и реализовать себя. Парламентарий выразил готовность и в дальнейшем оказывать поддержку ребятам в реализации их инициатив.