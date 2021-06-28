«Главная тема с Надеждой Назаренко»: обязательная вакцинация

20:00, 28 июня 2021, ПАИ

В центре внимания в понедельник, 28 июня, – введение обязательной вакцинации от коронавируса в Псковской области. И речь идёт уже не только о работниках сферы образования и торговли. Привиться должны будут все те, кто работает с населением.

«Главная тема с Надеждой Назаренко» – новая программа Псковского агентства информации.

В конце каждого рабочего дня руководитель медиацентра ПАИ Надежда Назаренко подводит итоги, выбирая главную на сегодня тему. Надежда Назаренко высказывает свою точку зрения, эксперты – свои, и они необязательно должны совпасть.

Выпуски видеопроекта можно будет увидеть на сайте Псковского агентства информации, на YouTube-канале ПАИ, а также в телеграм-канале «Псковские новости».