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Общество

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: обязательная вакцинация

В новом выпуске программ Надежда Назаренко говорит об обязательной вакцинации.

В центре внимания в понедельник, 28 июня, – введение обязательной вакцинации от коронавируса в Псковской области. И речь идёт уже не только о работниках сферы образования и торговли.  Привиться должны будут все те, кто работает с населением. 

«Главная тема с Надеждой Назаренко» – новая программа Псковского агентства информации.
В конце каждого рабочего дня руководитель медиацентра ПАИ Надежда Назаренко подводит итоги, выбирая главную на сегодня тему. Надежда Назаренко высказывает свою точку зрения, эксперты – свои, и они необязательно должны совпасть.

Выпуски видеопроекта можно будет увидеть на сайте Псковского агентства информации, на YouTube-канале ПАИ, а также в телеграм-канале «Псковские новости».

 

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