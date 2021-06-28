Мощный ливень обрушился сегодня на Москву. Затопило станцию метро «Ясенево»

20:59, 28 июня 2021, ПАИ



В Москве сегодня затопило станцию «Ясенево» вследствие сильного ливня.

Движение на участке голубой ветки московского метро остановлено, поезда не ходят между «Киевской» и «Кунцевской». Движение поездов на участке «Теплый стан» – «Новоясеневская» временно остановлено.

Аварийные службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства. На улицы города вышло более 300 бригад «Мосводостока», задействовано 290 спецмашин.