Осуждён судоводитель, виновный в гибели людей в Пскове

21:52, 28 июня 2021, ПАИ

В Пскове осуждён судоводитель, по вине которого погибли два пассажира. Об этом сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

28 июня Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении судоводителя маломерного судна – катера Bayliner.

Суд установил, что 15 августа 2015 года ночью в устье реки Псковы (р. Великая) в черте города Пскова обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал движение на катере с находившимися на борту пассажирами, не имея на это разрешения законного судоводителя.

Мужчина не имел права управления маломерным судном и допустил столкновение с бетонной опорой Ольгинского моста.

В результате столкновения два пассажира получили телесные повреждения и скончались на месте происшествия. Мужчина-судоводитель пострадал.

Обвиняемый в ходе предварительного следствия вину в совершении преступления не признавал. Однако суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 268 УК РФ и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы.