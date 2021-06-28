Псковский центр народного творчества подвёл итоги музыкального интернет-конкурса
В Псковском областном центре народного творчества подведены итоги музыкального интернет-конкурса «Люблю тебя, моя Россия!», посвящённого государственному празднику Российской Федерации — Дню России. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в Усвятском районном центре культуры. Более 250 человек разных возрастов, 76 творческих коллективов и исполнителей из 22 районов Псковской области, а также из городов Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода прислали свои видеозаписи, демонстрируя яркие творческие способности, патриотизм и большой интерес к песням о России.
Диплом I степени у вокальной группы «Надежда» (Усвятский РКЦ). Дипломом II степени награждена Касьянова Тамара (Усвятский РКЦ). Диплом III степени вручён Щуркину Анатолию (Усвятский РКЦ).
На видео вокальная группа «Надежда» с песней «Российская глубинка».
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