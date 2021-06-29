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Общество

115 человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшие сутки в Псковской области

115 человек заразилось коронавирусной инфекцией в Псковской области. Об этом сообщил в Instagram-аккаунте глава региона Михаил Ведерников.
​11 человек выздоровело. Три человека скончалось
Губернатор снова настоятельно призвал пройти вакцинацию. Это единственный способ остановить эпидемию.
Кроме того, глава региона рассказал, что уже 77 тысяч человек в Псковской области приняли решение вакцинироваться

Официальная статистика по коронавирусной инфекции по Псковской области

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