115 человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшие сутки в Псковской области
115 человек заразилось коронавирусной инфекцией в Псковской области. Об этом сообщил в Instagram-аккаунте глава региона Михаил Ведерников.
11 человек выздоровело. Три человека скончалось
Губернатор снова настоятельно призвал пройти вакцинацию. Это единственный способ остановить эпидемию.
Кроме того, глава региона рассказал, что уже 77 тысяч человек в Псковской области приняли решение вакцинироваться
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