115 человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшие сутки в Псковской области

00:50, 29 июня 2021, ПАИ

115 человек заразилось коронавирусной инфекцией в Псковской области. Об этом сообщил в Instagram-аккаунте глава региона Михаил Ведерников.

​11 человек выздоровело. Три человека скончалось

Губернатор снова настоятельно призвал пройти вакцинацию. Это единственный способ остановить эпидемию.

Кроме того, глава региона рассказал, что уже 77 тысяч человек в Псковской области приняли решение вакцинироваться