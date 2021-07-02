Жительница Пскова пыталась лечить коронавирус народными средствами

14:14, 01 июля 2021, ПАИ

65-летняя жительница Пскова пыталась лечить коронавирус народными средствами. Как сообщила Псковскому агентству информации главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, в результате на 14-й день болезни поражение лёгких достигло 45%.

Женщина поступила в больницу в состоянии средней степени тяжести и жалобами на одышку. Врачи диагностировали у нее внебольничную вирусную пневмонию.

50-летняя великолучанка поступила в больницу на пятый день после начала болезни. К этому моменту ее легкие были поражены на 50%, сатурация упала до 95%, температура поднялась до 38 градусов. Пациентка также пыталась лечить коронавирус самостоятельно.