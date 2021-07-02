Жительница Пскова пыталась лечить коронавирус народными средствами
65-летняя жительница Пскова пыталась лечить коронавирус народными средствами. Как сообщила Псковскому агентству информации главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, в результате на 14-й день болезни поражение лёгких достигло 45%.
Женщина поступила в больницу в состоянии средней степени тяжести и жалобами на одышку. Врачи диагностировали у нее внебольничную вирусную пневмонию.
50-летняя великолучанка поступила в больницу на пятый день после начала болезни. К этому моменту ее легкие были поражены на 50%, сатурация упала до 95%, температура поднялась до 38 градусов. Пациентка также пыталась лечить коронавирус самостоятельно.
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