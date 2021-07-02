Роспотребнадзор запретил купание в двух летних лагерях Псковской области

15:16, 01 июля 2021, ПАИ

Роспотребнадзор ввёл запрет на купание в озерах на территории двух летних оздоровительных лагерей в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Так, вода из озера Болоздынь на территории лагеря «Солнечный» в деревне Гололобы Великолукского района по микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиНа. По показателю «термотолерантные колиформные бактерии» выявлено превышение в 2,7 раза. Кроме того, в пробах почвы в данном лагере выявлено несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Информация о запрете купания направлена начальнику ЗОЛ «Солнечный».

В Невельском районе запретили купаться в озере Малый Иван на территории загородного оздоровительного лагеря «Юный железнодорожник» в деревне Опухлики. Там вода и почва не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям.

Вода в местах для купания в лагерях «Звездный» (озеро Большой Иван) и «Ленок» (озеро Березовское) по микробиологическим, физико-химическим, органолептическим, паразитологическим показателям соответствует требованиям СанПиНа.