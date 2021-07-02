100-летний юбилей отметила Прасковья Самсонова из Великолукского района
1 июля 100-летний юбилей отмечает жительница деревни Яковлево Великолукского района Прасковья Самсонова. Об этом пишет районная газета «Наш путь».
Поздравить с таким знаменательным событием и пожелать крепкого здоровья к уважаемому ветерану приехали заместитель главы администрации Великолукского района по социальной политике Елена Демьянчук и специалист по воинскому учету администрации Пореченской волости Надежда Бутрехина. Гости отметили жизнерадостность и жизнелюбие Прасковьи Самсоновой, её бодрое настроение и желание жить.
Елена Демьянчук зачитала поздравление с вековым юбилеем от президента Владимира Путина, а также передала подарки от администраций района и волости.
Гости пожелали ветерану активного долголетия, хорошего настроения каждый день, заботы и внимания родных и близких. У женщины пятеро детей, 10 внуков, 16 правнуков и три праправнука.
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