Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности за пьяную езду
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в статью 264-1 УК РФ.
Закон увеличивает сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения до трёх лет взамен установленных в настоящее время до двух лет. Увеличивается также размер штрафа – от 300 до 500 тысяч вместо 200 – 300 тысяч рублей.
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