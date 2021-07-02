Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности за пьяную езду

15:24, 01 июля 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в статью 264-1 УК РФ.

Закон увеличивает сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения до трёх лет взамен установленных в настоящее время до двух лет. Увеличивается также размер штрафа – от 300 до 500 тысяч вместо 200 – 300 тысяч рублей.