Волонтёрский лагерь открылся на берегу Чудского озера в Псковской области

15:44, 01 июля 2021, ПАИ

Первая смена молодёжного лагеря волонтёров культуры открылась на берегу Чудского озера в Псковской области, сообщила Псковскому агентству информации первый заместитель председателя регионального комитета по культуре Вера Алексеева.

Первая смена продлится с 1 по 13 июля. Лагерь в деревне Самолва Гдовского района будет работать до 13 сентября. За это время здесь побывают около 80 волонтёров. Сейчас здесь находятся 11 добровольцев из Псковской области, Калининграда, Астрахани и Волгограда.

Молодые люди займутся исследованием волонтёрских потребностей среди жителей сёл, ведением соцсетей проекта, созданием и проведением тематических экскурсий, организацией тематической выставки в Самолве, окажут помощь в подготовке к открытию мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной».

Молодёжный лагерь действует в рамках нацпроекта «Культура».