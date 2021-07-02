Волонтёрский лагерь открылся на берегу Чудского озера в Псковской области
Первая смена молодёжного лагеря волонтёров культуры открылась на берегу Чудского озера в Псковской области, сообщила Псковскому агентству информации первый заместитель председателя регионального комитета по культуре Вера Алексеева.
Первая смена продлится с 1 по 13 июля. Лагерь в деревне Самолва Гдовского района будет работать до 13 сентября. За это время здесь побывают около 80 волонтёров. Сейчас здесь находятся 11 добровольцев из Псковской области, Калининграда, Астрахани и Волгограда.
Молодые люди займутся исследованием волонтёрских потребностей среди жителей сёл, ведением соцсетей проекта, созданием и проведением тематических экскурсий, организацией тематической выставки в Самолве, окажут помощь в подготовке к открытию мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной».
Молодёжный лагерь действует в рамках нацпроекта «Культура».
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