Транспортные карты школьников и студентов в Пскове с 1 июля можно использовать только в качестве «кошелька»

15:48, 01 июля 2021, ПАИ

С 1 июля по 31 августа в Пскове транспортные карты школьников и студентов можно использовать только как электронный кошелек. Об этом пишет «Комсомольская правда. Псков» со ссылкой на комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Согласно установленному «Псковпассажиравтотрансом» с 1 ноября прошлого года тарифному плану, транспортные карты для молодого населения Пскова с наступлением июля утрачивают свои способности. В июле и августе их можно будет использовать только как электронный кошелек.